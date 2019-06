03.06.2019 h 17:01 commenti

Padre di famiglia trovato morto all'alba in un condominio di Grignano

La tragedia scoperta da uno dei residenti del palazzo che ha subito dato l'allarme a 118 e polizia. La vittima aveva 45 anni

Tragedia della disperazione in un condominio di Grignano. Un uomo di 45 anni, padre di famiglia, è stato trovato privo di vita intorno alle 6.30 di stamani 3 giugno. E' stato uno dei condomini a dare l'allarme, quando ha visto il corpo impiccato alle scale del palazzo. Immediatamente sono intervenuti il 118 e la polizia ma purtroppo per l'uomo non c'era più niente da fare. Gli agenti delle Volanti hanno informato il pm di turno e hanno effettuato un primo sopralluogo che avrebbe escluso il coinvolgimento di altre persone. La vittima, secondo quanto appreso, soffriva di depressione.

Edizioni locali collegate: Prato

