09.07.2019 h 15:38 commenti

La coppia Paci&Ceccherini inaugura "Due mercoledì da leoni" a San Paolo

Il duo toscano sul palco dei giardini di via Vivaldi, per le strade tanto divertimento e lo street food, giochi per bambini e negozi aperti. L'iniziativa è organizzata dall'associazione dei commercianti San Paolo Viva con la collaborazione del Comune e la direzione artistica di Alessandro Rubino

Tutto pronto per "Due mercoledì da leoni" a San Paolo, l'iniziativa promossa in collaborazione fra il commercianti dell'associazione San Paolo Viva e il Comune di Prato con la direzione artistica di Alessandro Rubino.

"Due giorni – ha spiegato Antonella Mazzara dell'associazione San Paolo Viva - che permettono a San Paolo di vivere momnenti di convialità con i negozi aperti e tante sorprese. Il nostro obiettivo è di coinvolgere le tante famiglie arrivate nel quartiere negli ultimi anni, non solo in estate ma durante tutto l'anno".

Primo appuntamento domani 10 luglio per la serata dell’inizio dei saldi con i negozi che saranno aperti fino a mezzanotte. Sono previsti giochi per bambini, gonfiabili, mercatini artigianali e cibo di strada, musica con deejay. Faranno da corollario all’evento di punta fissato per le ore 22 davanti ai giardini di San Paolo con lo spettacolo dal vivo del duo Paci & Ceccherini, tutto questo rigorosamente a ingresso libero e gratuito.







"Accanto all'attività più commerciale – ha spiegato Rubino – abbiamo creato anche uno spettacoli proprio nei giardini, centro del quartiere per regalare a tutti momenti di relax e divertimento"

Mercoledì 17 luglio il secondo appuntamento: arriva lo street food toscano con giochi per bambini , gonfiabili, musica live Dj Set e i pony, Torna anche l'iniziativa "San Paolo ti fa ridere, volare cantare".

In via Mascagni Spazio Bimbo dalle 20 alle 24 con musica per far ballare i più piccoli.

Special event della serata la Street Band

"Oltre ad animare le vie del centro storico – ha spiegato l'assessore alle attività produttive Benedetta Squittieri – abbiamo contribuito anche a realizzare eventi nelle periferie, e quello di San Paolo è un esempio anche se siamo consapevoli che non bastano due serate estive per risolvere alcune criticità che riguardano ad esempio il decoro del quartiere, ma anche la viabiltà".

Modifiche alla viabilità Il 10 e 17 luglio dalle 15 a mezzanotte in via dell'Alberaccio e via Vivaldi, divieto di transito e sosta in via dell'Alberaccio, tra via Spontini e via Borgioli, in via Borgioli, tra via dell'Alberaccio e via Albinoni e in via Vivaldi tra il civico 74 e il civico 111, inclusa la rotatoria con via Vivaldi.

Durante la chiusura il traffico sarà così deviato: quello proveniente da via San Paolo in via Donizetti, via Ciardi e via dell'Alberaccio; quello da via dell'Alberaccio (lato via Pistoiese) in via Becherini, via Mascagni e via dell'Alberaccio; quello da via dell'Alberaccio (lato via San Paolo)/Via Mascagni e diretto in via Borgioli in via San Paolo, via Donizetti, via Ciardi, via dell'Alberaccio e via Borgioli.

Deviazioni anche per il trasporto pubblico locale:

Linea Lam Blu direzione Maliseti/Ospedale da via dell'Alberaccio deviazione in via Becherini, e via Ciabatti da dove riprenderà il percorso ordinario.

Linea Lam blu direzione Stazione/Repubblica: da via Pietro Mascagni inversione ad "U" all'altezza della rotatoria con via Vivaldi, via Mascagni, via Borgioli, via Albinoni, via Don Ciabatti, via Pistoiese e via dell'Alberaccio da dove riprenderà il percorso ordinario.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus