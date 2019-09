18.09.2019 h 10:51 commenti

Pacchetto scuola, pubblicato l'elenco di chi ha ottenuto il contributo del Comune

Le famiglie riceveranno subito 220 euro e altri 80 euro entro il mese di novembre. L'elenco è disponibile sul sito dell'amministrazione comunale.

, ordinato per numero di protocollo. Il numero di protocollo è riportato in alto a sinistra sulla domanda cartacea e rilasciato al richiedente al momento della richiesta.

Il richiedente, che al momento della presentazione della richiesta ha optato per il bonifico su conto corrente bancario o postale o per l’accredito su carta prepagata, riceverà l’importo spettante direttamente sull’iban indicato nella domanda. Coloro i quali hanno invece scelto il pagamento in contanti dovranno recarsi allo sportello di una qualsiasi filiale della Banca Intesa San Paolo muniti di documento di identità in corso di validità e codice fiscale per riscuotere la somma assegnata, a partire da giovedì 19 settembre ed entro 90 giorni da tale data. Decorso tale termine decade il diritto alla riscossione.