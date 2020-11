04.11.2020 h 13:04 commenti

Pacchetto scuola, pubblicato l'elenco dei beneficiari. Domande cresciute del 25 per cento

Il contributo destinato a ciascun studente è di 234,75 euro. Quest'anno le famiglie che hanno fatto richiesta sono state 2.307

Il contributo destinato a ciascun studente è di 234,75 euro ed è messo a disposizione dall'amministrazione comunale per sostenere le famiglie in condizioni socio-economiche difficili e con figli in età scolare.

Si ricorda che in presenza di morosità l'importo assegnato potrebbe non coincidere con quanto effettivamente erogato.

I richiedenti che al momento della domanda hanno indicato l'Iban, riceveranno l'importo direttamente sul conto corrente o sulla carta prepagata. Coloro che invece hanno richiesto il pagamento in contanti potranno recarsi in qualsiasi filiale della Banca Intesa San Paolo a partire dal 6 novembre muniti di documento di identità in corso di validità e codice fiscale.





