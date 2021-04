22.04.2021 h 11:03 commenti

Pacchetto scuola anno scolastico 2020-2021, pubblicato l'avviso per l'assegnazione del contributo

Le domande potranno essere presentate dalle 9 di lunedì 26 aprile alle 17 di lunedì 31 maggio

E' stato pubblicato l’avviso per l’assegnazione del contributo "Pacchetto scuola anno scolastico 2020-2021". Le domande potranno essere presentate dalle 9 di lunedì 26 aprile alle 17 di lunedì 31 maggio.

Possono presentare domanda le famiglie con un Isee in corso di validità non superiore a 15.748,78 euro con figli residenti nel Comune di Prato e iscritti, per ilprossimo anno scolsatico (2021/2022), ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli enti locali, o ad un percorso di Istruzione e Formazione professionale (IeFP).

Gli interessati potranno compilare ed inoltrare la domanda direttamente da un proprio computer, mediante la procedura informatica presente sul sito del Comune di Prato, oppure rivolgersi ad uno dei Caaf-Centro Servizi convenzionati, che provvederà a trasmettere la domanda al Comune di Prato. Si raccomanda di non recarsi ad uno dei caaf convenzionati se non dopo averne concordato con lo stesso, ai recapiti indicati nel Bando, le modalità.