Pacchetto Scuola 2019/2020, c'è tempo fino al 31 maggio per le domande

Gli interessati possono compilare e inviare la domanda dal proprio computer o rivolgendosi a uno dei centri Caaf convenzionati

Per la presentazione delle domande relative al pacchetto scuola per l'anno scolastico 2019/2020 c'è tempo fino alle 13 di venerdì prossimo 31 maggio. Gli interessati possono compilare e l’inoltrare la domanda direttamente dal proprio computer, mediante la procedura informatica presente sul sito del Comune di Prato, oppure rivolgendosi ad uno dei Caaf-Centro Servizi convenzionati, che provvederà a trasmettere la domanda al Comune. I recapiti dei Caaf sono indicati nel bando.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito del Comune di Prato oppure in formato cartaceo nei principali luoghi pubblici (istituti scolastici, circoscrizioni comunali, Urp, Caaf e presso la sede del Servizio Pubblica istruzione).

Possono presentare domanda le famiglie con un Isee non superiore a € 15.748,78 per i figli iscritti, per l’a.s. 2019/2020, alle scuole secondarie di primo e secondo grado (statale, paritaria privata o degli enti locali), che abbiano un età non superiore a vent’anni e che siano residenti nel Comune di Prato. Quest’anno possono presentare domanda anche gli studenti iscritti a percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) presso una scuola secondaria di II grado o una agenzia formativa accreditata.