07.12.2020 h 12:48 commenti

Ovuli di eroina nascosti nel retto, spacciatore arrestato dai carabinieri

L'uomo è stato fermato in via Scarpettini a Montemurlo. Negli ovuli sono stati trovati 13 grammi di droga. Lo stupefacente è stato sequestrato

Quindici ovuli per un peso complessivo di 13 grammi di eroina. E' quanto hanno sequestrato i carabinieri di Montemurlo ad un nigeriano che è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Lo spacciatore è stato fermato sabato 5 dicembre in via Scarpettini. Il suo fare guardingo ha insospettito i militari che sono intervenuti e lo hanno fermato. La perquisizione personale non ha dato esito ma ugualmente il nigeriano è stato portato in caserma e successivamente all'ospedale dove è stato accertato che la droga era nascosta nel retto. Gli ovuli sono stati recuperati e sequestrati.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus