Tutto esaurito per le giornate del Fai d'autunno, piace la villa del Cerretino

La giornata del Fai d'autunno 2022 è stata la prima ad essere organizzata senza le restrizioni dovute alal pandemia. A Poggio a Caiano con la guida come ciceroni dei ragazzi del liceo europeo si sono aperte le porte di una villa poco conosciuta e prende il nome dal piccolo bosco di Cerri a Bonistallo, forma dialettale con cui anticamente si indicava la quercia.Si potrà anche percorrere il tunnel ,che secondo la leggenda, è stato il collegamento tra il Cerretino e la Villa Medicea di Poggio a Caiano, che serviva per gli incontri tra il Granduca e Bianca Cappello Overbooking di presenze per le giornate del Fai di autunno. Tra sabato e domenica la villa del Cerretino a Poggio a Caiano è stata visitata da oltre 1.700 persone, 870 hanno scelto il tour della domenica. Diverse centinaia anche a Vernio dove si sono aperte le porte dell'Oratorio di San Niccolò, è inserito all’interno del più vasto complesso del Casone de’ Bardi, palazzo, oggi sede del Comune di Vernio.“Un grande successo - ha commentato Paolo Gori referente territoriale del Fai - a Poggio a Caiano sono arrivati visitatori anche da fuori provincia soprattutto Livorno, Massa e Pisa. Molto partecipato anche il concerto organizzato a Vernio”.La giornata del Fai d'autunno 2022 è stata la prima ad essere organizzata senza le restrizioni dovute alal pandemia. A Poggio a Caiano con la guida come ciceroni dei ragazzi del liceo europeo si sono aperte le porte di una villa poco conosciuta e prende il nome dal piccolo bosco di Cerri a Bonistallo, forma dialettale con cui anticamente si indicava la quercia.Si potrà anche percorrere il tunnel ,che secondo la leggenda, è stato il collegamento tra il Cerretino e la Villa Medicea di Poggio a Caiano, che serviva per gli incontri tra il Granduca e Bianca Cappello

