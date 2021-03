28.03.2021 h 20:15 commenti

Over 80 e ultra fragili, per le vaccinazioni domiciliari entrano in campo le Usca

Oggi le unità speciali dell’Asl hanno vaccinato 18 ultraottantenni allettati su indicazione e in accordo con i medici di medicina generale. Domani si prosegue con i super fragili impossibilitati a muoversi

Per velocizzare la vaccinazione degli ultraottantenni entrano in campo le Usca. Oggi, 28 marzo, le unità speciali di continuità assistenziale dell’Asl hanno vaccinato 18 over 80 allettati su indicazione dei medici di medicina generale a cui la Regione ha affidato la gestione di questa fascia delicatissima della popolazione. I medici di famiglia sono liberi di effettuare la vaccinazione domiciliare in proprio se vogliono, ma viste le complicazioni legate alla gestione della fiala Pfizer da cui si ricavano 6 dosi che devono essere consumate entro 4 ore dalla prima apertura, qualcuno ha preferito utilizzare il servizio Usca per i propri pazienti allettati. Usca che da domani si occuperà anche della vaccinazione domiciliare dei super fragili impossibilitati a muoversi sulla base degli elenchi forniti dall’Asl. È previsto per domani sera, invece, l’arrivo a Prato della maxi fornitura Pfizer che permetterà ai medici di medicina generale di premere il piede sull’acceleratore della vaccinazione degli over 80. Da martedì, quindi, ogni medico avrà il triplo delle fiale a disposizione. Si passa dunque da 6 a 18 dosi ciascuno e per chi ha tanti pazienti anziani da vaccinare può arrivare fino ad altre 6 fiale aggiuntive pari a 36 dosi.

