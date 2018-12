Il colonnello Grandini ha consegnato al ministro Salvini un quadro che rappresenta il territorio con i suoi simboli e l'Arma dei carabinieri.

Un fiume di persone questa mattina, 21 dicembre, ha accolto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in visita a Montemurlo per la consegna all'Arma dei carabinieri di una casa confiscata alla criminalità organizzata, in via Le Querce. Iscritti alla Lega, simpatizzanti, curiosi hanno assediato il leader del Carroccio per un autografo, un selfie, baci e strette di mano. C'è chi gli ha chiesto un lavoro, chi di andare in pensione, chi un sostegno per il figlio disabile.Un assedio continuo a cui Salvini si è prestato gioioso e che è stato interrotto solo per la cerimonia istituzionale di consegna della casa alla presenza del prefetto Rosalba Scialla, del comandante provinciale dei carabinieri di Prato Marco Grandini e del sindaco di Montemurlo Mauro Lorenzini."Ho dato un'occhiata al curriculum vitae di chi abitava qui- ha detto il ministro- persone così non devono stare in una villa ma in galera. Sono contento che al posto dei delinquenti ci siano qui i carabinieri. Farò di tutto per togliere i beni alla mafia e metterli al servizio della legalità. La comunità ci deve dare una mano e tenere gli occhi aperti anche in una terra non abituata come la Toscana. Chi viene a spacciare, a rubare, a minacciare e a insultare fuori a calci da Montemurlo".In un breve colloquio durante la visita all'alloggio, al pian terreno di una palazzina signorile, il sindaco Lorenzini ha fatto presente che i provvedimenti contenuti nella legge di Bilancio sul riciclo dei materiali, affossano il distretto pratese, da sempre punta di diamante dell'economia circolare tessile. Salvini ha assicurato che se ne occuperà.Sull'aeroporto invece non ha voluto rilasciare dichiarazioni, probabilmente per evitare altri incidenti 'diplomatici' con gli alleati del M5S e i vertici toscani della Lega dopo le ultime esternazioni pro potenziamento di Peretola. A fine visita il portavoce dei comitati contrari alla nuova pista, Gianfranco Ciulli gli ha consigliato alcuni documenti dove vengono evidenziati vizi procedurali e sostanziali per il decreto di Via del progetto d'ampliamento e l'inadempienza del decreto di Via sull'attuale pista. "Ho chiesto al ministro di valutare le carte visto che fino a oggi non si è discusso nel merito" ha chiosato Ciulli che già lo scorsa estate aveva consegnato un dossier su Peretola.Sulle prossime elezioni comunali nessuna indicazione particolare se non un semplice "ce ne occupiamo da domani ma sento aria di cambiamento anche qui".