Ovattoni: "Il Comune fa le ciclabili per favorire gli immigrati". E finisce (male) su La Zanzara: "Anafalbeta di ritorno"

Il progetto di restyling di viale Montegrappa ( LEGGI ) sta facendo discutere i cittadini, raccogliendo da una parte consensi per l'impronta ecosostenibile, dall'altra proteste per il rischio di trasformare in un imbuto una delle direttrici di accesso al centro della città. Ma tra le tante critiche ce ne è una che, nella giornata di ieri 16 ottobre, ha avuto la ribalta nazionale, finendo nel mirino del popolare programma radiofonico "La Zanzara", condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo su Radio 24.

La critica, "firmata" dalla segretaria della Lega pratese Patrizia Ovattoni è che il piano "sembra più un disegno ideale per richiedenti asilo o immigrati che si spostano di solito a piedi o in bicicletta piuttosto che un progetto volto a migliorare le condizioni di vita della nostra collettività".

All'indomani dell'intervento radiofonico, Ovattoni prova a mettere una pezza: “Nella riqualificazione di viale Montegrappa – dice - ho chiesto specifici interventi in favore di ciclisti e pedoni. Purtroppo alcune mie affermazioni in merito sono state alterate e strumentalizzate”. Salvo poi chiedere pubblicamente scusa, con un post su Facebook, proprio per le sue dichiarazioni.







“Non sono assolutamente critica – aggiunge - nei confronti di chi, a Prato, utilizza la bicicletta per i propri spostamenti sfidando il traffico, i continui furti e la mancanza di un servizio di noleggio pubblico, progetto di precedenti amministrazioni comunali di centro-sinistra ampiamente fallito. Ma a Prato sono eccezioni, non la regola. Una Prato del futuro dovrà essere sicuramente più ‘verde’, aperta a mezzi di trasporto non inquinanti e a misura di ciclisti: ma prima bisogna creare le condizioni di fare usare meno l'auto, e poi restringere le strade. Non fare un percorso inverso come quello del progetto presentato dalla giunta”.

Una lettura del progetto quantomeno azzardata e che i due conduttori della nota trasmissione hanno usato come una clava contro l'esponente leghista, chiamata ad intervenire in diretta telefonica. La Ovattoni, che ha insistito nella sua tesi, affermando tra l'altro che "i pratesi non vanno in bicicletta perché sennò rischierebbero di essere investiti dai camion" o che "chi lavora non si sposta a piedi o in bici altrimenti arriverebbe già stanco sul luogo di lavoro", ma anche che "in bici si va in Versilia e non a Prato", è stata bersagliata prendendosi a più riprese l'appellativo di "analfabeta di ritorno" e di "irresponsabile", con Parenzo che si è lasciato andare ad una plateale risata quando ha saputo che la Ovattoni è la leader della Lega a Prato. Insomma, di sicuro non una performance di quelle da ricordare.