Otto tecnici neoassunti in Provincia ma sette hanno già ottenuto il trasferimento

A rischio il lavoro di progettazione dell'Ente. Problemi analoghi si sono verificati anche nei Comuni di Cantagallo (già trasferiti tutti e tre i nuovi arrivati) e Poggio a Caiano, dove a fronte di 17 assunzioni ci sono state dieci uscite

alessandra agrati

Troppi concorsi nella pubblica amministrazione, dopo anni di blocco delle assunzioni, di fatto stanno creando problemi agli enti locali che non riescono a completare l'organico per i continui trasferimenti richiesti dai dipendenti.Nella sola Provincia di Prato su otto tecnici che sono stati assunti, sette hanno chiesto l'avvicinamento a casa nel giro di pochi mesi, paralizzando di fatto il lavoro di progettazione. "Una situazione paradossale - ha spiegato il presidente- per cui essendoci tanta offerta di posti di lavoro dovuta ai molti concorsi banditi in contemporanea, sempre più spesso capita che un candidato accetti un incarico e nel giro di poco, per effetto dello scorrimento delle graduatorie, decida di accettare l'offerta di un altro ente, quindi bisogna ricominciare da capo". Proprio per questo, oltre a una procedura di mobilità che si è chiusa il 25 luglio, la Provincia il 2 agosto pubblicherà il bando di concorso per l'assunzione di nuovi ingegneri e architetti.In una situazione analoga, con le dovute proporzioni, si trova il Comune di Cantagallo, dove nel giro di tre anni sono stati assunti tre tecnici che poi hanno chiesto il trasferimento. "A penalizzare il nostro Comune - spiega il sindaco- è sicuramente la posizione isolata , il turnover si registra soprattutto per i lavoratori che abitano fuori dalla Val di Bisenzio, per i quali raggiungere la sede di lavoro spesso diventa un problema. I dipendenti che hanno chiesto il trasferimento infatti abitavano a Poggio a Caiano e quindi ha scelto Firenze, l'altro di Prato ha preferito Pistoia, più facilmente raggiungibile".Se mancano i dipendenti il lavoro viene spalmato su l'organico effettivo: " I continui trasferimenti - spiega- sono capibili, ma creano un sovra lavoro ai colleghi, un problema di difficile soluzione". Migliore la situazione a Vaiano e a Vernio che sono serviti dai treni e quindi più facilmente accessibili. Criticità a Carmignano, dove alcuni concorsi sono andati addirittura deserti, e secondo le stime di giugno c'è un dipendente ogni 212 abitanti, rispetto allo standard di 1/145, quindi una carenza di oltre il 45%.Sempre in zona Medicea, a Poggio a Caiano dall'inizio del 2020 sono state assunte 17 persone e dieci sono andate via solo due per pensionamento. Attualmente sono aperte le procedure per l'assunzione di 3 amministrativi e un informatico.Più stabilità a Montemurlo, dove il turnover ha riguardato solo due posizioni, in questo caso la scelta è caduta sulla Regione, per questioni di stipendio, che è più alto rispetto a quello di un Comune di medie dimensioni come quello amministrato da Simone Calmai.Infine anche Prato rispecchia quella degli altri enti dove la situazione è in costante movimento nonostante i dipendenti siano oltre 900. " Si sono verificati trasferimenti verso altri enti - spiegaassessore al personale- del resto con la possibilità di assumere l'offerta è decisamente aumentata. Abbiamo attinto alle graduatorie per sostituire il personale, alle volte anche quelle intercomunali, che però si esauriscono prima e quindi c'è la necessità di bandire nuovi concorsi. A questo si aggiunge una nuova regola che non prevede più, per il trasferimento, il nulla osta da parte dell'ente di provenienza, questo quindi rende difficile la pianificazione delle sostituzioni". E' anche vero che i tempi per poter procedere a nuove assunzioni sono più che dimezzati, ma il bandire in continuazione nuovi concorsi resta un costo extra per le amministrazioni comunali."Con l'obbligo dello svolgimento telematico - spiegadirigente ufficio personale Unione dei Comuni della Val di Bisenzio - il numero dei partecipanti è aumentato in quanto non devono sobbarcarsi i costi della trasferta e quindi capita che quando vincono il concorso fino a quando non hanno la presa in carico non si rendano conto della collocazione del posto di lavoro. Inoltre visto che le materie di studio sono uguali ovunque c'è una maggiore facilità a partecipare a più concorsi in contemporanea". Per quanto riguarda gli ingegneri, invece, rimangono una figura professionale difficile da reperire: dopo la pandemia c'è stato un avvicinamento al lavoro pubblico, ma ora con gli incarichi per il 110% e gli altri bonus si assiste, ancora una volta, a una migrazione verso il settore privato, dove il guadagno è decisamente superiore.