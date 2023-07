25.07.2023 h 13:38 commenti

Otto aziende su undici fuori regola: l'Ispettorato del lavoro sospende l'attività

Identificati e controllati 70 lavoratori: 23 irregolari di cui 14 a nero, 5 senza permesso di soggiorno. Nel bilancio anche due vittime di caporalato

Otto aziende chiuse su undici controllate e due vittime di caporalato. E' il bilancio di una settimana di controlli dell'Ispettorato del lavoro in tutta l'area pratese. La sospensione dell'attività ha riguardato confezioni e pronto moda con sede a Prato, Montemurlo, Poggio a Caiano e Carmignano. Diverse le irregolarità riscontrate, a partire dal lavoro in nero e dalla mancata applicazione delle norme di sicurezza che hanno portato ai provvedimenti.

Complessivamente l'Ispettorato del lavoro ha identificato 70 lavoratori, in larga parte uomini, tutti extracomunitari: 23 sono risultati irregoalari e, di questi, 14 completamente a nero; 5 gli operai sprovvisti del permesso di soggiorno in regola.

Due i lavoratori vittime di caporalato: sull'ipotesi di reato verranno fatti ulteriori accertamenti per circoscrivere dettagliatamente le modalità di impiego e di retribuzione.

I controlli, organizzati nell'ambito del progetto 'Alt caporalato due', finanziato dal fondo Politiche migratorie 2020 del ministero del Lavoro, hanno impegnato una task force composta da ispettori della sede di Prato e di altre città, personale di Inps e Inail, carabinieri e mediatori culturali.



