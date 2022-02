08.02.2022 h 17:53 commenti

Otto anni (e forse non bastano) per un processo per falsa testimonianza

Dal 2015 ad oggi non è ancora stata celebrata la prima udienza: di rinvio in rinvio siamo arrivati al gennaio 2023, con la prescrizione del reato che è sempre più vicina

Otto anni – sempre che bastino – per un processo per falsa testimonianza. Tanti ne saranno passati l'11 gennaio 2023 quando si aprirà il dibattimento che vede sul banco degli imputati uno dei testi del processo sulla morte di sette operai cinesi nell'incendio della confezione Teresa Moda. A dover rispondere di falsa testimonianza è l'amministratore di condominio che nell'udienza del 22 gennaio 2015 (il processo era quello a carico dei fratelli Massimo e Giacomo Pellegrini, proprietari del capannone, assolti dalla Cassazione dal reato di omicidio colposo plurimo) disse di aver fatto, tra il 2010 e il 2011, un sopralluogo per verificare infiltrazioni di acqua nell'immobile e di non aver notato la presenza di abusi edilizi, cioè del soppalco abusivo usato come dormitorio. Una dichiarazione, secondo il pubblico ministero Lorenzo Gestri, in contrasto con quelle di una ventina di altri testimoni, e che, all'amministratore di condominio, è costata il processo per falsa testimonianza.

Il decreto che dispone il giudizio è stato firmato dal pubblico ministero Gestri il 14 dicembre 2018 ma, ad oggi, il processo non si è ancora aperto, segnato da una catena di rinvii: la prima udienza risale all'8 ottobre 2019, rinviata al 4 novembre 2020, rinviata ancora al 3 novembre 2021 e infine all'11 gennaio 2023 quando dalla tragedia saranno trascorsi quasi 10 anni e dalla testimonianza quasi 8. Quando si dice 'giustizia lumaca'.



