07.05.2019 h 17:58 commenti

Ottimi risultati per le sincronette pratesi di Futura e Azzurra ai campionati italiani Junior

Le due società si sono piazzate al 14° e al 17° posto nella classifica generale, grazie ai soddisfacenti punteggi ottenuti nei sei esercizi presentati. Adesso le atlete si preparano agli Assoluti di fine maggio

Barbara Becchimanzi

Possono essere ben soddisfatte le atlete delle due società pratesi di nuoto sincronizzato, la Futura Club Prato e l’Azzurra Nuoto Prato. Al Campionato Italiano Estivo Junior, che si è svolto dal 2 al 5 maggio a Civitavecchia, le due società hanno presentato in totale sei esercizi, piazzandosi rispettivamente al 14° e al 17° posto nella classifica generale.I risultati migliori sono arrivati, sia per la Futura che per l’Azzurra, nell’esercizio di squadra e nel libero combinato. La prima società ha ottenuto il 14° e il 13° posto con le atlete Acciai Giorgia, Bartolini Matilde, Bonamici Anna, Calabro’ Martina, Castignani Laura Vittoria, Galli Giulia, Gori Matilde, Parretti Chiara, Rosati Benedetta, Tempestini Smilla e Tomberli Alice. Le sicronette dell’Azzurra - Aiazzi Lucrezia, Bardazzi Anna, Barzocchi Matilde, Carlesi Giada, Casavecchi Asia, Forasassi Sara, Hong Yao Yao, Melani Simona, Moscardi Marta e Salerno Benedetta - si sono invece piazzate 16ᵉ e 15ᵉ.Ottimi risultati quelli di Sara Forasassi (Azzurra), 34ª sia nel solo tecnico che nel libero e 27ª e 38ª rispettivamente nel duo libero e tecnico in coppia con Asia Casavecchi.“Dopo questi buoni risultati - commentano le allenatrici dell’Azzurra Charlotte Landini e Marta Gori - ci aspettiamo da tutte le atlete impegno e motivazione negli allenamenti per la preparazione delle prossime gare”.Da segnalare per la Futura sono invece le prove di Benedetta Rosati (28ª nel solo libero e 39ª nel tecnico) e Giulia Galli (36ª nel solo libero). La società si piazza 34ª e 39ª nel duo libero, con le coppie Bartolini-Galli e Bonamici-Calabrò mentre nel duo tecnico arriva 28ª e 29ª con Galli-Rosati e Parretti-Tomberli.“Sappiamo che le nostre ragazze possono fare ancora meglio - dicono le allenatrici Fabiana Perillo e Simona Ricotta - Speriamo che riescano a dimostrarlo alla prossima occasione”.Prossimo appuntamento per tutte i Campionati Italiani Assoluti a Ostia, in programma dal 23 al 26 maggio.