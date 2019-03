14.03.2019 h 12:18 commenti

Ottantenne trovato morto nel bosco, mancava da casa da due giorni

L'uomo abitava a Vaiano, carabinieri e vigili del fuoco lo stavano cercando con elicottero e cani molecolari

E’ stato trovato morto, l’ottantenne che mancava da casa da martedì 12 marzo. Dopo lunghe e accurate ricerche, durate per tutta la mattina di oggi 14 marzo, si sono spente anche le ultime speranze. Le ricerche sono state coordinate dai vigili del fuoco, che hanno attivato l'elicottero per sorvolare la zona di ricerca. Presenti anche i cani molecolari dei carabinieri, ai quali ieri è stata presentata la denuncia di scomparsa.

Secondo quanto appreso, l'anziano sarebbe uscito per una passeggiata a piedi, senza fare ritorno a casa. Solo ieri, però, sono state avvertite le forze dell'ordine. I cani avevano trovato una traccia che dal centro abitato portava verso il bosco in direzione di Sofignano e proprio in quella zona è stato trovato il corpo senza vita dell'anziano.

L'uomo abitava con la sorella, anche lei anziana. Aveva problemi di salute. Sul posto anche un’ambulanza della Misericordia di Vaiano con medico a bordo.