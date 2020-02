13.02.2020 h 11:51 commenti

Ottantaquattrenne perde il controllo della vettura e finisce contro un muro

E' successo questa mattina 13 febbraio in via Marie Curie, sul posto un'ambulanza della Misericordia e una pattuglia della Municipale per i rilievi, nell'impatto ha anche danneggiato una vettura in sosta e abbattuto un palo della luce

Il conducente, un uomo di 84 anni, secondo una prima ricostruzione ha perso il controllo della vettura, forse per un malore, finendo contro un muro. Nell'impatto ha anche danneggiato unamacchina in sosta e abbattuto un palo della luce, l'anziano è stato trasportato in codice giallo al Santo Stefano.



