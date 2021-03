25.03.2021 h 19:31 commenti

Ottanta famiglie hanno un tetto grazie al Casolare, associazione della Caritas nata 25 anni fa

Dal 1996 a oggi sono stati stipulati 432 contratti di affitto. Tra le attuali 80 famiglie ci sono 21 lavoratori che stanno subendo le conseguenze del Covid

Dal 1996 a oggi ha aiutato 432 famiglie in difficoltà. È solo uno dei dati che segnano il costante e prezioso impegno dell’associazione Il Casolare, nata nel 1996 all’interno della Caritas per rispondere ad una esigenza sempre più attuale: la casa. A distanza di 25 anni, l’iniziativa non solo è ancora attiva, ma rappresenta una realtà importante per 80 famiglie che in questo momento possono dire di aver trovato una casa grazie al sostegno dell’associazione.

Il 25esimo anniversario non potrà essere festeggiato in modo particolare a causa delle restrizioni dovute alle pandemia, ma il Casolare ha comunque tracciato un bilancio delle proprie attività per far conoscere quanto è stato fatto in questo quarto di secolo, nel quale la società è certamente diversa da quella degli anni ‘90, ma il problema della casa è reale per una consistente fascia della popolazione. «Il Covid ha reso evidente il fenomeno del costante impoverimento dei lavoratori e questo si ripercuote sulle dinamiche familiari e anche sul mondo dell’abitare – osserva Giovanni Pieraccini, presidente del Casolare –; i dipendenti in cassa integrazione hanno avuto non solo una perdita retributiva del 33%, ma anche il disagio abitativo che ormai non riguarda solo le fasce emarginate della popolazione ed ha sempre di più i caratteri e il volto del lavoro dipendente».

L’associazione non possiede immobili, ma li ricerca da proprietari privati o immobiliari per affittarli e darli poi in subaffitto alle persone che ne hanno bisogno. L’attività comporta dunque una «triangolazione» tra proprietario, associazione e inquilino: la sublocazione avviene alla stessa cifra e con le stesse modalità con cui viene stipulato il contratto principale tra locatore e Casolare, che è così responsabile a tutti gli effetti nei confronti del proprietario. «È stata la nostra garanzia a sbloccare la diffidenza di chi altrimenti non avrebbe affittato a stranieri o a persone a basso reddito – afferma Carlo Carlesi, primo presidente del Casolare – possiamo dire che senza il nostro intervento tante persone nel corso degli anni non avrebbero avuto la possibilità di un alloggio e questo nonostante che alcune famiglie fossero destinatarie dei contributi del Comune per l’affitto». Il fondo di garanzia fu affidato dalla Diocesi alla Caritas e ammontava al tempo a 10 milioni di lire.

Tra le 80 famiglie accolte ci sono 21 lavoratori dipendenti che hanno avuto serie ripercussioni economiche a causa della pandemia. A dimostrazione del difficile periodo che stiamo vivendo possiamo dire che l’indice di morosità è passato dal 7% del 2019 al 13% del 2020 per un importo di oltre 60mila euro. Per far fronte a questa problematica è arrivato un sostegno da parte del fondo diocesano «Il Buon samaritano» creato per aiutare le persone messe in difficoltà dalla pandemia e anche dal progetto solidale promosso dal Comune insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.

Per il futuro il Casolare sta pensando a un progetto di co-housing. L’intento è quello di offrire l’opportunità di una abitazione a persone sole con pensione minima, mettendo loro a disposizione un ambiente grande nel quale ognuno abbia una camera con bagno, mentre la cucina e il soggiorno in uno spazio comune. Tutto a prezzi calmierati. Per il momento la soluzione è pensata per soli uomini, il prossimo obiettivo è una casa per donne sole o con figli piccoli non in grado di sostenere affitti di mercato.