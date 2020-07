11.07.2020 h 00:00 commenti

Otorinolaringoiatra: incarico di primario ad Antonio Sarno, il mago della chirurgia del tratto testa-collo

Il giovane medico era già direttore facente funzione. Ora la selezione pubblica gli conferisce la piena titolarità dell’incarico

E.B.

L’Asl Toscana Centro ha conferito al dottor Antonio Sarno l’incarico di direttore della struttura complessa Otorinolaringoiatra dell’ospedale di Prato per l’area testa collo del dipartimento delle specialistiche chirurgiche.Il medico che ha 47 anni ed è considerato nella suo settore tra i migliori chirurghi a livello internazionale, ricopriva già questo ruolo come facente funzione. Nella selezione pubblica indetta da Estar lo scorso anno è stato l’unico a partecipare. L’incarico è quinquennale rinnovabile.Con questa nomina il Santo Stefano, e in generale l’Asl Toscana Centro, si assicurano la presenza di uno dei massimi esperti mondiali del tratto testa collo che al nosocomio pratese ha potenziato innovative e complesse tecniche chirurgiche e sviluppato nuove terapie in oncologia-testa. Fama internazionale che oltre un anno fa ha portato al Santo Stefano il campione di ciclismo Vincenzo Nibali per curare un familiare.Le "magiche" mani del dottor Sarno riescono a ricostruire lingue e volti attaccati da tumori con la pelle dell'avambraccio, esofagi e carotidi con pezzi d'intestino, mandibole con la pelle della gamba con tanto di placca in titanio per l'impianto dei denti. Lo scorso autunno Notizie di Prato ha potuto seguire in diretta uno di questi incredibili interventi chirurgici realizzato al fianco di un altro grande specialista del settore, Franco Trabalzini, primario al Meyer ( LEGGI)