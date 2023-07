25.07.2023 h 12:58 commenti

Puggelli chiede l'intervento del prefetto: "Palandri fa il monarca, ostruzionismo contro l'opposizione"

Sei le criticità evidenziate nella lettera che il capo dell'opposizione poggese ha inviato alla Prefettura per chiedere un intervento che "ripristino il regolare funzionamento del Consiglio comunale". Fino ad allora i consiglieri d'opposizione non parteciperanno alle commissioni. La replica di Palandri

Il sindaco Palandri e il capo dell'opposizione Puggelli

Sale il livello dello scontro politico nel comune di Poggio a Caiano dove da due mesi governa il centrodestra con il sindaco civico Riccardo Palandri. Il suo avversario diretto, ora capo dell'opposizione, Francesco Puggelli del Pd, ha scritto una lettera al prefetto di Prato per chiedere un intervento "a tutela del regolare funzionamento democratico del Consiglio Comunale". Fino a quel momento i consiglieri di opposizione non parteciperanno alle riunioni delle commissioni consiliari. “Contro di noi – attacca Puggelli - è in atto un intollerabile ostruzionismo finalizzato ad ostacolare il ruolo a cui gli elettori ci hanno chiamati oltre ad una censura non degna di un paese libero”.

Sei le criticità evidenziate nel documento inviato alla rappresentanze dell'ufficio territoriale del governo, Adriana Cogode. Si tratta soprattutto di problemi relativi agli strumenti che la democrazia fornisce all'opposizione per esercitare il suo ruolo.

La prima – si legge nel comunicato - è la censura degli atti presentati dalla minoranza al consiglio. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la mancata iscrizione all'ordine del giorno del consiglio comunale di ben due mozioni presentate dall'opposizione. Vi è poi la mancata istituzione della conferenza programmatoria dei capigruppo. E gli orari di convocazione delle sedute ("tali da ostacolare la presenza di chi fra i consiglieri lavora").

Al sindaco Palandri viene poi contestata "la evasività e la genericità" delle risposte fornite alle interrogazioni finora presentate. In un caso, addirittura, la risposta scritta fornita ai consiglieri è risultata un copia incolla di un genericissimo comunicato stampa inviato settimane prima dal sindaco ai media. "Un atteggiamento irrispettoso per la dignità della istituzione e per il ruolo di rappresentanza che, comunque, la metà dei poggesi ci ha attribuito", commenta Puggelli che al Prefetto segnala altri due aspetti. La "singolare urgenza" con cui Palandri pretenderebbe di introdurre, cambiando statuto e regolamento, il presidente del Consiglio Comunale, figura fino a oggi inesistente. "Le regole del gioco si stabiliscono insieme. Invece, senza che ci sia una vera urgenza la maggioranza con un atto di prepotenza pretende di forzare i tempi per il lavoro nella Commissione e nel Consiglio."

La critica si estende anche al mancato rispetto del regolamento consiliare che consente all'opposizione di avere, nel palazzo comunale, spazi e attrezzature adeguate per svolgere il suo compito."Ci è stato addirittura chiesto, come se fossimo estranei e non consiglieri eletti dai cittadini, di prenotare di volta in volta la stanza a noi assegnata. Un comportamento inaccettabile. Palandri non si è accorto che le elezioni erano quelle per eleggere il sindaco di un paese democratico e non il monarca di Poggio a Caiano. Non solo: con un paese, di fatto spaccato in due, il ruolo di chi governa dovrebbe essere quello di provare a ricucire la nostra comunità. Noi ci siamo messi a disposizione fin da subito. Ma questa continua ostruzione al nostro lavoro, culminata con quest'ultimo atto di censura, è davvero inaccettabile. Non solo per noi quanto per quella metà di poggesi che comunque rappresentiamo."

La lettera di Puggelli al prefetto si conclude con un invito a svolgere un intervento verso il sindaco, "per ripristinare il corretto funzionamento della vita istituzionale". Il gruppo di opposizione - assicura Puggelli - è disponibile a qualunque incontro che il prefetto volesse promuovere anche con la presenza del sindaco.

La replica.

Accuse che il sindaco Riccardo Palandri respinge al mittente. “Il consigliere Puggelli usa termini molto forti che non accetto. Utilizza anche la parola censura, che non fa parte del mio vocabolario. Al consigliere d’opposizione, che non perde occasione per attaccarmi, vorrei ricordare che non è vero che i consiglieri di minoranza non hanno spazi: li hanno eccome. Una stanza all’interno del palazzo comunale. Tra l’altro, nonostante i vari solleciti scritti, Puggelli, non ha ancora riconsegnato il pc portatile che aveva in dotazione quando era lui primo cittadino. E le chiavi del palazzo comunale? Secondo me le vuole tenere come ricordo, dato che anche queste non le ha restituite”.

Puggelli – aggiunge il sindaco – non è stato riconfermato alla guida di Poggio a Caiano, è sicuramente amareggiato ma mi aspettavo da lui un’opposizione costruttiva, non quella che sta facendo. Contesta gli orari di convocazione delle sedute consiliari ma se aveva dei problemi poteva contattarmi o contattare la segreteria del Comune e farlo presente e avremmo potuto spostare l’orario. Lui che parla tanto di collaborazione mi pare che invece preferisca apparire sui giornali e fare polemica. Il consigliere Puggelli lancia accuse ma noi stiamo rispettando quanto prevede il regolamento del consiglio comunale, non ci stiamo inventando le cose”.

Sulla vicenda interviene anche la vicesindaco Diletta Bresci che per cinque anni è stata all’opposizione. “Durante quel periodo – sottolinea Bresci – non ci è mai stato chiesto se avessimo preferenze circa l’orario della convocazione delle sedute consiliari che si sono tenute proprio alle sei del pomeriggio. Ricordo anche che una mia interrogazione non hai mai trovato risposta ma non per questo mi sono rivolta alla Prefettura. Oppure posso anche ricordare quando venne convocato un consiglio comunale solo per una surroga quando invece erano molti gli atti politici da discutere. Se poi vogliamo parlare della riunione della conferenza dei capigruppo ci sono stati periodi in cui non sempre veniva convocata - prosegue Diletta Bresci – Durante un consiglio comunale chiesi spiegazioni e da allora c’è sempre stata. In cinque anni, invece, mai è stata convocata la riunione dei lavori di programmazione. Pare che l’attenzione di Puggelli verso il regolamento del consiglio comunale sia comparsa solo ora”.







