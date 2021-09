26.09.2021 h 15:03 commenti

Ostruzionismo in Consiglio, Facchi (Pd): “Non accettiamo ricatti. Sottratti tempo e soldi alla comunità”

Il presidente della commissione 1 assicura che sul cambio di regolamento del Consiglio c’è pieno coinvolgimento dei gruppi di opposizione

“Non accettiamo ricatti”. Così la maggioranza risponde al capogruppo della Lega, Daniele Spada, che ieri, 25 settembre, ha annunciato un’altra ondata di emendamenti ostruzionistici per gli atti all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale se il Pd non dimostrerà apertura sulle modifiche del regolamento del Consiglio.A rispondere, a nome di tutta la maggioranza, è Antonio Facchi, presidente della commissione 1 che si sta occupando di quelle modifiche. “Mi sorprendono le parole del fu candidato sindaco Daniele Spada. Semplicemente non accettiamo ricatti. Per il prossimo Consiglio lo invito a riguardarsi la commissione o a chiedere ai colleghi di opposizione di Fratelli d'Italia e Centrodestra, che infatti non hanno partecipato alla pagliacciata degli emendamenti sulle virgole, per rendersi conto che l'apertura da parte della maggioranza a discutere insieme le regole del gioco non è mai mancata. L'essersi lasciato trasportare da Curcio nella pratica dell'ostruzionismo e nel conseguente blocco del Consiglio di giovedì scorso non rende giustizia al suo nuovo presunto ruolo di capogruppo della Lega ma soprattutto non rende giustizia a nessuno dei cittadini pratesi, siano essi elettori di centrosinistra o di centrodestra. Hanno solo sottratto tempo e denaro alla comunità".