Osteoporosi, esami gratuiti per venti donne. Ecco i requisiti necessari

Il progetto assicura un pacchetto di 20 prelievi. L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra l’associazione “La Tinaia”, il laboratorio Biolabor e il Comune di Poggio a Caiano

Grazie al progetto salute “Prevenzione donna” che vede insieme il Comune di Poggio a Caiano, il laboratorio di analisi cliniche Biolabor e l’associazione “La Tinaia”, 20 donne di età non superiore ai 64 anni potranno usufruire di un pacchetto gratuito di 20 esami del sangue per la prevenzione dell’osteoporosi. Unico requisito richiesto è di avere un reddito che non consente l’esenzione ma con un Isee non superiore ai 25mila euro. La presentazione dell'iniziativa è stata fatta stamani nel municipio mediceo.

Tutto nasce dall’associazione “La Tinaia” e da una bisteccata dello scorso luglio, con la raccolta di 750 euro: «Non è la prima volta che facciamo queste iniziative – spiega Cristiano Becagli dell’associazione “La Tinaia” – Nella circostanza ci siamo rivolti al laboratorio Biolabor, e con loro, con il Comune e gli assistenti sociali, abbiamo affinato e messo in piedi il progetto».

Con una card nominativa sono donati una serie di esami ematici al punto prelievo “Analisi cliniche Il Poggio” , in via Aldo Moro, 20. Lo screening costituisce la base per la diagnosi dell’osteoporosi.

«Quando Becagli e l’associazione “La Tinaia” si sono rivolti a noi – spiega la dottoressa Monica Di Natale del laboratorio Biolabor – abbiamo accolto con entusiasmo l’iniziativa». La dottoressa Di Natale ci tiene a sottolineare che alle donne, che eseguono gratuitamente il prelievo, «sarà comunque rilasciata una regolare fattura a fini fiscali, a significare l’assoluta trasparenza del progetto».

Le 20 card per l’accesso allo screening per l’osteoporosi sono rilasciate dai Servizi sociali del Comune. La card non potrà essere più di una per nucleo familiare. Non potranno usufruire degli esami gratuiti le donne non residenti a Poggio a Caiano, che usufruiscono dell’esenzione totale per le prestazioni sanitarie per patologia o per invalidità, o per particolari condizioni di reddito associate all’età e alla condizione sociale.

«Poggio a Caiano dimostra ancora di avere un cuore grande – chiosa l’assessore al sociale Maria Teresa Federico – di essere capace di grandi iniziative di generosità e di solidarietà. Ringrazio l’associazione “La Tinaia”, da cui tutto è nato".