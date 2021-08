26.08.2021 h 13:54 commenti

Oss senza vaccino, il tribunale di Prato rigetta il ricorso di alcuni dipendenti de "La Cupolina"

Il ricorso è stato fatto ad aprile. Secondo il giudice del lavoro i dipendenti non solo non potranno tornare a lavorare fino a quando non avranno il green pass, ma nel frattempo non percepiranno neppure lo stipendio

Il giudice del lavoro di Prato ha rigettato il ricorso di due operatori socio sanitari non vaccinati contro le disposizioni della propria azienda finalizzate ad avere l'intero organico vaccinato. I lavoratori sono impiegati nel gruppo di rsa "La Cupolina" con sede legale a Firenze, che gestisce delle strutture anche a Prato e provincia.

Tutto risale ad aprile quando Paolo Migliorini, amministratore delegato del gruppo, ha inviato ad Asl Toscana Centro l'elenco con la documentazione sanitaria relativa ad ogni dipendente. “Prima dell'estate non era arrivata nessuna comunicazione in merito - spiega Migliorini – così per tutelare gli ospiti e gli altri lavoratori ho sospeso dal loro incarico i due dipendenti, dopo essermi accertato che non ci fossero altre mansioni a cui destinarli per cui non era necessario il vaccino. Di fatto il loro lavoro prevede uno stretto contatto con gli ospiti che, in questo caso è vero che sono vaccinati, ma sono sempre fragili ed esposti alla variante Delta”. Immediata la risposta dei dipendenti che hanno impugnato il provvedimento. Lo scorso 19 agosto il giudice del lavoro del tribunale di Prato, con un procedimento urgente, ha dato ragione a Migliorini. I lavoratori, restano sospesi e senza stipendio, fino a che non si metteranno in regola con la vaccinazione.

“Una scelta delicata – commenta Migliorini – ma necessaria a tutela di tutti. Ovviamente ha avuto ripercussioni su tutta l'organizzazione del lavoro all'interno della struttura, ringrazio il personale che si è fatto carico del lavoro suppletivo”. Alla Cupolina lavorano oltre 400 dipendenti e solo 15 non si sono vaccinati,. Oltre ai pratesi anche due fiorentini sono stati sospesi e hanno fatto ricorso, ma il tribunale del lavoro di Firenze si è espresso, sostanzialmente, come quello di Prato.

Ad oggi non abbiamo dati precisi su Prato in merito a quante persone che operano nel mondo della sanità non sono in regola con l'obbligo vaccinale perchè nella maggior parte dei casi si tratta di ordini professionali interprovinciali e regionali. L'unica certezza, come scritto ieri da Notizie di Prato , riguarda i medici iscritti a Prato che risultano tutti vaccinati o dotati di certificazione (da vagliare).