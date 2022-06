"Era nostro dovere denunciare, per rendere giustizia a nostra figlia e per far desistere altri malintenzionati a compiere azioni del genere". Sono parole piene di dolore, dignità e senso civico quelle pronunciate da Carlo Paolo Romei, padre di Antonella, morta di tumore a 54 anni lo scorso 5 giugno all'ospedale di Prato e derubata del bancomat da una oss in servizio in quel reparto. E' stato grazie al suo coraggio e a quello della moglie Graziella che i carabinieri sono riusciti a individuare velocemente la responsabile del furto e dei prelievi dal conto, uno avvenuto anche il giorno della morte della figlia. Si tratta di una cinquantenne romena residente a Firenze ( LEGGI ).Per lei i coniugi Romei non hanno parole: "La cosa migliore è il silenzio - prosegue il signor Carlo, direttore amministrativo di un lanificio, ora in pensione - nessuna parola può esprimere il disprezzo che proviamo e le piazzate non hanno senso. Sappiamo che non era indigente. La sua era solo abitudine, la mentalità di fregare gli altri e chissà quante volte lo ha fatto. Nessuno però ha denunciato, preso dal dolore. Noi abbiamo ritenuto fosse doveroso".All'appello mancano oltre 320 euro che la famiglia vuole dare in beneficenza non appena saranno recuperati: "Non sappiamo ancora a chi darli. - prosegue il signor Romei - La cosa migliore sarebbe fare la spesa a qualche famiglia bisognosa, almeno siamo sicuri che l'aiuto vada a buon fine. Ormai non mi fido più di nessuno". Per Carlo e Graziella è un momento difficilissimo: 15 giorni fa hanno dovuto dire addio alla loro figlia che aveva scoperto di essere malata da pochi mesi. Sapere che qualcuno si è approfittato delle sue condizioni per derubarla ha reso tutto ancora più devastante: "Ci è dispiaciuto moltissimo ed è proprio per fare giustizia che abbiamo sentito il dovere morale di non lasciar perdere. - prosegue Carlo -Non ci importa la galera, non la fa più nessuno. L'importante è che sia stata trovata e allontanata nella speranza che quando tutto sarà passato non ricominci da capo altrove". In questo momento la oss è in ferie forzate. Non appena gli atti giudiziari saranno formalizzati sarà sospesa formalmente e poi licenziata. La signora Graziella va oltre: "La punizione più giusta sarebbe rispedirla nel suo Paese a fare le stesse cose che ha fatto qui".E poi c'è una cosa che proprio non va giù ai coniugi Romei: "Crediamo che i carabinieri abbiano fatto un ottimo lavoro. Quello che ci preoccupa è l'Asl Toscana centro. Nei reparti dove ci sono persone fragili, vicine alla morte e inermi come nostra figlia, dovrebbe girare più personale per controllare. Se questa donna ha fatto ciò che ha fatto è anche perchè il sistema glielo ha permesso. Dispiace che l'Asl non abbia la forza di fare pulizia. La carenza di personale sanitario ormai induce ad aprire le porte a tutti".Asl che a quanto pare non si è fatta sentire: "Nessuno ci ha chiamato - conclude Carlo Paolo Romei - ma a questo punto non ci interessa più. Quando mi sono accorto cosa era successo l'ho detto al reparto dove era mia figlia e mi è stato detto che non era detto che il ladro fosse tra il personale, poteva essere un parente di un degente. Subito dopo la denuncia ai carabinieri, ne ho protocollato una copia all'Urp dell'Asl in piazza dell'ospedale perchè fossero informati. Credo di essere stato corretto in ogni passaggio".