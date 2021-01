26.01.2021 h 15:08 commenti

Ospite della casa di accoglienza dà in escandescenza dopo il tampone, devono intervenire i carabinieri

E' successo stamani nella struttura di viale Borgovalsugana gestita da Pane e Rose dove nove persone stanno facendo la quarantena. Dopo l'arrivo dei militari l'uomo è stato portato in ospedale

Momenti di forte tensione, stamani 26 gennaio, nel centro di viale Borgovalsugana che accoglie senza fissa dimora ed è gestito dalla cooperativa Pane e Rose. Uno degli ospiti è andato in escandescenza mentre era in corso l'effettuazione dei tamponi da parte del personale Asl. I nove ospiti della struttura, infatti, erano già in quarantena dopo la positività di uno di loro e stamani dovevano essere fatti i test di verifica proprio per decretare la fine del periodo di isolamento domiciliare. Non è chiaro cosa abbia provocato la perdita di controllo da parte dell'uomo, uno straniero, forse la scoperta di essere ancora positivo e quindi di non poter uscire. E' stato però necessario l'intervento di alcune pattuglie di carabinieri per far tornare la calma. L'uomo, alla fine, è stato portato in ospedale per le cure del caso.

