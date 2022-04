14.04.2022 h 09:00 commenti

Ospedali "vicini alle donne", il Santo Stefano conquista il terzo bollino rosa

E' l'unico dell'Asl Toscana centro ad aver ottenuto il punteggio massimo della Fondazione Onda. La direttrice Sara Melani presenta quattro appuntamenti dedicati all'approfondimento di temi "rosa", tutti ospitati nella sede della Provincia

Il Santo Stefano conquista il terzo bollino rosa, il riconoscimento della Fondazione Onda per l'impegno sul fronte della prevenzione e della cura delle principali patologie femminili. E' l'unico nosocomio dell'Asl Toscana centro ad avere ottenuto il massimo punteggio (fino al 2021 aveva due bollini).

La notizia è stata data stamani, 14 aprile, dalla direttrice dell'ospedale pratese, Sara Melani, in occasione della presentazione di Open Week Donna, iniziativa divulgativa, promossa sempre della Fondazione Onda, che si svolgerà dal 20 al 26 aprile per informare il mondo femmile su quattro specifiche problematiche del mondo femminile. "Abbiamo pensato ad incontri con medici di varie specialità su argomenti dedicati alla prevenzione delle principali patologie che riguardano l'universo femminile e non solo. - ha affermato Melani - Principalmente sono quelli che riscontriamo con più frequenza nell'esperienza clinica".

Incontri che saranno ospitati nella sede della Provincia, a palazzo Banci Buonamici, dove oggi si è tenuta la presentazione, ma che potranno essere seguiti solo via streaming attraverso il canale Youtube della Provincia. "Una delle deleghe della Provincia è quella delle pari opportunità - ha aggiunto il presidente della Provincia Francesco Puggelli - e sono contento di ospitare questa iniziativa che aiuta a comprendere come le stesse patologie debbano essere trattate in maniera differente, se il paziente è uomo o donna, per ottenere risultati migliori dalle terapie. La ASL pratese dimostra di fare un ottimo lavoro in questa direzione e non posso che essere orgoglioso di promuoverlo".

IL PROGRAMMA IN DETTAGLIO

Il 20 aprile sarà dedicato alla neurologia. Alle 16 il dottor Enrico Grassi parlerà di emicrania; alle 17 la collega Silvia Pradella di epilessia. Il giorno seguente, il 21 aprile, focus su un argomento di grande attualità e delicatissimo, il codice rosa per la violenza di genere. Interverranno, dalle 17, la dottoressa Monica Pieraccioli che all'interno del dipartimento di emergenza urgenza ha questo compito, e la psicologa Donatella Pianeti con un approfondimento sugli "Indicatori di possibile violenza". Il 22 aprile, dalle 16, sarà protagonista la ginecologia con un focus sulla prevenzione dei tumori dell'apparato femminile. Interverranno le dottoresse Chiara Fiaschi, Laura Di Marco e Valentina Frau. Il 26 aprile la settimana rosa si chiude con due temi: nutrizione e oncologia. Il primo, alle 16, sarà trattato dalla nutrizionista Rebecca Zagni che porrà l'accento su due situazioni specifiche molto importanti, la gravidanza e la menopausa; il secondo inizierà alle 18 con l'oncologa Laura Biganzoli e il chirurgo Marco Rettori che si occuperanno di prevenzione e asportazione del tumore alla mammella.

I partecipanti potranno fare le proprie domande scrivendole nei commenti alla diretta, così da ricevere risposta immediata dai relatori. I video resteranno salvati sul canale e saranno quindi visualizzabili anche in seguito.

(e.b.)