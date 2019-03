23.03.2019 h 08:06 commenti

Ospedali, l'azienda sanitaria chiude i conti in sospeso con il concessionario

Sa.t chiedeva 15milioni di euro per i lavori extra appalto sia al Santo Stefano che al San Jacopo. Dopo una lunga trattativa è stato chiuso un accordo a 3,250 milioni.

L'Asl Toscana Centro definisce tutte le posizioni ancora aperte con Sa.t, l'azienda con cui sono stati realizzati i nuovi ospedali toscani attraverso il project financing. Nel caso "dell'aslona"si tratta del presidio di Prato e di quello di Pistoia. Tali pendenze fanno riferimento al corrispettivo per le variazioni apportate al capitolato d'appalto in fase di realizzazione, le cosiddette riserve che si aggiungono a quanto già stabilito in gara. Sa.t chiedeva ben 15 milioni di euro. Dopo una lunga trattativa il direttore generale dell'Asl, Paolo Morello Marchese, ha chiuso l'accordo a 3,250 milioni, poco più di un quinto del totale richiesto. Un accordo questo, che evita lunghe e costose cause civili e che mette definitivamente la parola fine sui costi di costruzione del Santo Stefano e del San Jacopo. Va aggiunto anche che l'Asl ha restituito a Sa.t i quasi 600mila euro versati a titolo di cauzione prima dell'apertura del cantiere, a garanzia di eventuali danni, lavori realizzati male che avrebbero potuto non dar corso ai collaudi. La somma si riferisce solo all'ospedale Santo Stefano di Prato. Complessivamente la realizzazione e attivazione del nosocomio pratese ha registrato un costo di 190 milioni di euro di cui 56 milioni coperti da Sa.t che in cambio ha ottenuto la concessione del Santo Stefano per 20 anni. La somma comprende i 40 milioni di euro per attrezzature, macchinari e arredi.

