Ospedale Santo Stefano, una novantina i posti letto chiusi per ferie

Chiusura totale solo per la chirurgia elettiva e graduale in altri reparti ma non mancano quelli che non subiranno contraccolpi e funzioneranno a pieno regime tutta l'estate

L'ospedale di Prato si prepara, come ogni estate, al chiuso per ferie. La rimodulazione dei 567 posti letto è stata già messa a punto dai vertici della Asl Toscana. La riduzione massima prevista è di una novantina di letti ma saranno diversi i reparti che non subiranno contraccolpi e continueranno a funzionare a pieno regime anche a luglio e ad agosto.

Il dettaglio. Dal 17 giugno al 23 settembre i posti letto delle degenze mediche passeranno da 200 a 172, quelli del reparto di cardiologia subintensiva da 20 a 16 e quelli di pediatria neonatologia da 34 a 26.

I posti letto della chirurgia settore 6 diminuiranno dagli iniziali 47 a 40 tra il primo e il 28 luglio, da 40 a 22 dal 28 luglio all'8 settembre per poi tornare a 40 fino al 15 settembre e di nuovo a 47 dalla settimana successiva. Sempre aperto senza riduzioni il reparto di degenza chirurgica settore 2 che conta 54 letti.

Reparto di chirurgia elettiva chiuso dal 21 luglio al 15 settembre: in queste settimane nessuno dei 22 posti letto sarà disponibile.

Sempre aperti e a regime i reparti di malattie infettive, day hospital oncologico, psichiatria, rianimazione, terapia intensiva cardiologia, osservazione breve pediatria, osservazione breve subintensiva, osservazione breve, ostetricia,

Una riduzione meno contenuta rispetto allo scorso anno quando nel picco massimo del periodo di ferie furono una settantina i posti letto chiusi.



