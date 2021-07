29.07.2021 h 18:16 commenti

Ospedale, in agosto ridotti del 25 per cento i posti letto al Santo Stefano

Ecco come cambiano i numeri dal 2 agosto. Sforbiciata vigorosa nelle degenze ordinarie che passano da 320 a 268 letti. Nei reparti dell'ospedale, complessivamente, 144 posti in meno. La denuncia della Funzione pubblica Cgil Prato-Pistoia: "Tutta colpa della mancata assunzione di personale. I patti di stabilità vanno rimossi, la sanità ha bisogno di crescere"

nt

L'ospedale di Prato chiude per ferie un posto letto su quattro. Per dirla con un numero, 144 posti in meno fino al 29 agosto e da lì in avanti un progressivo aumento fino a ristabilire la normalità dal 26 settembre. E' la programmazione che i vertici della Asl Toscana centro hanno messo a punto per far fronte alle ferie dei sanitari.Il taglio più pesante riguarda la degenza ordinaria: fino al 19 settembre saranno 268 i posti letto su una disponibilità, a pieno regime, di 320.“La causa della chiusura – il commento di, segretario Funzione pubblica Cgil Prato-Pistoia – è determinata dalla mancata assunzione di personale in sostituzione di quello che viene messo in ferie. Il piano di assunzioni della Asl non prende in esame il periodo estivo: in assenza di una programmazione delle politiche del personale, l'ospedale non può fare altro che ridurre la capacità dei ricoveri”.Il dettaglio reparto per reparto a partire da lunedì 2 agosto.Laconterà fino al 26 settembre 22 letti sui 72 ordinari mentre restano 10 quelli riservati ai pazienti positivi al virus nel reparto di. Per quanto riguarda invece la, i posti letto si dimezzano: da 20 a 10 fino al 26 settembre.Al terzo piano, i due settori diche insieme contano 112 posti letto, ne hanno 84 fino al 19 settembre per poi tornare alla normalità. Scendendo al secondo piano, i settoripassano da 108 a 84 posti letto fino al 19 settembre.I venti letti del reparto divengono portati a 16 fino al 29 agosto, mentre dei 16 posti in rianimazione, 6 vengono trasformati in '' per quei pazienti in fase post operatoria che hanno bisogno di un costante monitoraggio dei parametri vitali. Passano da 36 a 30 i posti letto dell'e la riduzione resta in vigore fino al 26 settembre. Per quanto riguarda i reparti di, si passa da un totale di 52 posti letto a 36 con il taglio che resta fino al 26 settembre.Il piano ferie riguarda anche le strutture extraospedaliere: ilper il ricovero dei malati Covid passa da 60 a 40 posti letto; fino al 26 settembre dimezzati, da 46 a 23, i letti per le. Fatti due conti, le strutture sanitarie sul territorio – Pegaso e palazzina ovest del vecchio ospedale – conteranno fino al 26 settembre 63 posti letto anziché i consueti 106.“L'unica soluzione possibile – dice Malucchi – è il superamento dei patti di stabilità determinati dalla Finanziaria del 2007 che impedisce la crescita della numerosità degli addetti alle prestazioni sanitarie. L'epoca Covid avrebbe dovuto insegnare a chi governa e a chi legifera che la riduzione della numerosità dei professionisti in sanità provoca il rischio di implosione del sistema con conseguenze drammatiche per la salute collettiva. O si cambiano le norme che impediscono lo sviluppo del sistema o il perdurare della pandemia rischia di lasciare i cittadini senza la cura e l'assistenza necessaria in tutte le branche epidemiologiche”.Nessuna riduzione per(36 letti),(42),(22),(10),(25),(12). Sono 10 e tanti restano anche i posti letto dell''Il fiore di primavera' per le cure palliative.