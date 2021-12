29.12.2021 h 16:00 commenti

Ospedale, da domani stop alle visite dei parenti. Preoccupano i tanti sanitari in quarantena

Intanto la direzione sanitaria allarga l'area Covid di dieci letti spostando un setting di chirurgia. Da oggi nella struttura Covid allestita al Creaf sarà presente un medico h24 anziché h12 e questo favorirà il ricambio al Santo Stefano

Stop alle visite ai degenti da parte dei parenti. Da domani all'ospedale Santo Stefano l'accesso dei non pazienti sarà filtrato permettendo l'ingresso solo in particolari casi come per degenti giunti al fine vita o gli accompagnatori di minori o non autosufficienti negli ambulatori, tutti dotati di green pass rafforzato oppure base più una certificazione che attesti l’esito negativo di un tampone antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti. Non sono ammesse persone nella sala d'attesa del pronto soccorso. La stretta in questo momento di emergenza Covid è fondamentale per la tenuta del presidio.

Nelle ultime 72 ore la direzione sanitaria ha dovuto riorganizzare i reparti per rispondere all'impennata di positivi che si sta registrando sul territorio. Impennata che grazie alla vaccinazione di massa non si riversa in proporzione sull'ospedale (la media è di circa 5 ricoveri su 25 casi Covid al giorno) come invece è accaduto l'anno scorso, ma che comunque comporta dei cambiamenti. Dal 26 dicembre l'area Covid è stata allargata con altri dieci letti per un totale di 40 (oggi ne sono occupati 34). Questo ha comportato lo spostamento di un setting di chirurgia in parte in un'area che veniva usata per la presa in carico dei pazienti del pronto soccorso destinati al ricovero e in parte in un altro settore chirurgico. Stabile la situazione della terapia intensiva dove sono occupati 7 letti Covid su dieci.

Al momento non è prevista l'attivazione di altri letti perchè il turn over riesce ad assorbire le richieste. In più da oggi, 29 dicembre, la struttura Covid del Creaf dove sono attivi 20 letti potenzia il suo ruolo grazie alla presenza del medico per tutte le 24 ore anzichè le precedenti 12: "Questo - spiega la direttrice del Santo Stefano, Sara Melani - ci permette di spostare in questa struttura pazienti, sì in via di guarigione, ma con un quadro più complesso. In sostanza effettuiamo dimissioni più precoci grazie alla presenza fissa di un medico in via Galcianese. Rispetto alle precedenti ondate vediamo pazienti meno gravi grazie alla vaccinazione. Tra i 40 letti dell'area Covid ordinaria la percentuale dei ricoverati sottoposti a ventilazione è più bassa del passato".

Ora la vera emergenza è il personale sanitario contagiato o in quarantena. Anche il Santo Stefano è travolto dall'ondata di queste ore. Ad oggi risultano assenti 52 operatori di cui 37 tra infermieri, oss. Il resto sono medici e tecnici di laboratorio. Un numero destinato a essere superato. "Siamo riusciti a garantire tutti i servizi e a non toccare nessun reparto richiamando il personale dalle ferie natalizie, attivando gli straordinari e attraverso i cosiddetti contratti Covid. - prosegue la dottoressa Melani - la Pediatria è quella più in difficoltà per cui siamo stati costretti a comprimere l'attività ambulatoriale per garantire le attività h24. Il nostro personale effettua i tamponi qui in ospedale per avere risposte veloci ed essere quindi in grado di sostituire o reintegrare in poco tempo rispettivamente chi risulta positivo e chi si è negativizzato".

(e.b.)