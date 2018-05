12.05.2018 h 11:55 commenti

OsmannGold inaugura “Villa in Concerto” a Poggio a Caiano

La formazione composta da dieci musicisti si esibisce domani nello splendido scenario della residenza medicea

Con l’esibizione dell’ensemble OsmannGold si inaugura, domani domenica 13 maggio, la rassegna “Villa in Concerto”, organizzata dal Comune di Poggio a Caiano, alla scuola di musica L’Ottava Nota, alla Pro loco e al Polo museale della Toscana.

L’ensemble OsmannGold, una formazione composta da dieci musicisti professionisti, di fama nazionale, nel primo dei due concerti in cartellone della rassegna, eseguirà brani dal jazz allo swing, da Glenn Miller a Duke Ellington a Louis Armstrong. Il progetto dell’ensemble, nato nel dicembre 2015, vive con arrangiamenti originali che cercano di riprodurre per organico ridotto le elettricità sonore delle grandi big band tradizionali.

Domenica 27 maggio sarà invece la volta del secondo concerto con l’orchestra della scuola di musica L’Ottava Nota, diretta dal maestro Massimo Annibali.

I due concerti, sullo sfondo della villa medicea, si terranno davanti all’ingresso principale, tra le due scalinate del complesso monumentale. In caso di maltempo i concerti si sposteranno alle Scuderie medicee.

Ingresso libero. Orario due concerti: ore 18.



