28.03.2022 h 17:45 commenti

Orti urbani di via Lamarmora a Montemurlo, aperto il nuovo bando per le assegnazioni

Si sono liberati alcuni appezzamenti e la vecchia graduatoria è ormai esaurita. C'è tempo fino al prossimo 29 aprile per presentare domanda

Scadrà il prossimo 29 aprile il termine per presentare le domande per l'assegnazione degli orti urbani di via Lamarmora in zona Bicchieraia a Montemurlo. A seguito delle ultime rinunce ricevute dagli aventi diritto alla coltivazione dell'orto, infatti, si sono liberati alcuni appezzamenti e, visto che la precedente graduatoria che conteneva quaranta nominativi, è ormai esaurita, il Comune ha deciso di riaprire il bando per l'assegnazione.

Sul sito del Comune di Montemurlo (www.comune.montemurlo.po.it) si può scaricare il bando completo e la domanda di partecipazione all'avviso. L’assegnazione degli orti avverrà a partire dal giorno in cui il Comune approverà la graduatoria definitiva. Gli appezzamenti hanno una superficie variabile tra i 32 e i 45 metri quadri e sono delimitati da cordoli. Ogni orto è dotato di una presa d’acqua per l’irrigazione e può essere coltivato solo per uso familiare. Gli orti urbani si trovano su un terreno pubblico compreso tra via Lamarmora, via Tagliamento ed il torrente Agna, in località Bicchieraia e sono stati realizzati dall'amministrazione comunale grazie all'adesione al progetto regionale “Centomila Orti in Toscana”.

Gli orti, secondo il regolamento, sono affidati in gestione alle persone di ambo i sessi, con la priorità ai residenti nel Comune di Montemurlo. Potranno averne diritto anche i residenti nei Comuni confinanti se il numero delle richieste sarà inferiore a quello degli orti disponibili. I richiedenti dovranno avere età non inferiore a 18 anni compiuti al momento della data di scadenza del bando. Gli assegnatari degli orti sono tenuti al pagamento di una quota annuale di gestione, stabilita ogni anno dall’assemblea degli ortisti su proposta del Comitato di gestione Orti e preventivamente concordata con il Comune di Montemurlo. La quota annuale di gestione non dovrà comunque essere superiore a 50 euro per il primo anno, e non dovrà comunque essere superiore ad 80 euro annui per gli anni successivi. Gli orti affidati devono essere coltivati direttamente dagli assegnatari, eventualmente insieme al coniuge/convivente, in affidamento congiunto.

Le domande vanno inviate per posta o a mano al Comune di Montemurlo- ufficio protocollo (via Montalese 472, Montemurlo), entro e non oltre il giorno venerdì 29 aprile 2022 nell' apertura al pubblico. La graduatoria provvisoria sarà redatta entro dieci giorni dalla chiusura del bando.