03.02.2021 h 16:29 commenti

Orti sociali per bambini lungo il Bisenzio e al Serraglio raddoppia il container

Nuove strutture per il progetto Riversibility: davanti al Buzzi nascerà un "polo" dedicato al cibo mentre in zona Cantiere lo spazio ospiterà anche una struttura doppia a disposizione delle associazioni

Cambio di container dal Serraglio al Ponte Petrino, il bar del playground verrà riqualificato e trasportato davanti al Buzzi, insieme ad un altro per lo steet fodd e riaprirà la prossima primavera. Intanto al Serraglio verranno sistemate due nuove strutture attaccate dove nascerà un'area bar di dimensioni doppie rispetto alle precedenti che potrà essere utilizzata anche d'inverno. La struttura sarà pronta per la seconda quindicina di aprile.I container fanno parte del progetto Riverisibility pensato per la riqualificazione degli spazi pubblici nel lungo Bisenzio per incrementare i fruitori del “parco fluviale” e che comprende anche l'installazione di nuovi container da destinare a bar, postazioni per lo street food, e spazi di coworking per grandi e piccoli. I prossimi ad essere installati saranno quelli in zona Cantiere, nel tratto della pista ciclabile tra la ferrovia e il fiume Bisenzio, con accesso dal ponte Datini. I lavori per preparare la piazzola sono già iniziati mentre il cantiere sarà chiuso entro maggio. Saranno tre nuovi container a servizio dalle associazioni e dalle start up per riunioni e attività di coworking. In particolare due container saranno accoppiati e adibiti a sala riunioni, l'altro servirà da ripostiglio. Nello spazio adiacente alle tre strutture, nascerà un'area verde con anche degli orti per i bambini.