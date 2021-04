16.04.2021 h 12:11 commenti

Orti urbani di Viaccia, al via i lavori per la costruzione di un pozzo

Il finanziamento regionale sarà di 15 mila euro. L'intervento affidato a Consiag Servizi Comuni e si concluderà entro ottobre di quest'anno. L'assessore Cristina Sanzò: "E' un ulteriore tassello nella valorizzazione di questa realtà territoriale così importante"

Il Comune di Prato ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Toscana di 15 mila euro per la realizzazione di un pozzo per l’emungimento di acqua di falda da utilizzare per l’irrigazione degli orti urbani di Viaccia. I lavori, il cui costo totale sarà di 20 mila euro, saranno affidati a Consiag Servizi Comuni e si concluderanno entro ottobre di quest'anno.

Il pozzo verrà realizzato grazie ad una sonda perforatrice ad aria compressa che realizzerà un foro nel terreno che verrà poi intubato con un tubo in Pvc. La profondità di perforazione stimata è di circa 100 metri. Per la raccolta dei detriti di perforazione verrà utilizzato un container o un'altra struttura per evitare che ci sia dispersione nell’ambiente di polveri e fanghi. Sulla platea verrà realizzato un casottino in cemento chiuso e impermeabile per la protezione dell’opera e per ospitare l’impianto elettrico e di distribuzione che saranno predisposti da un tecnico abilitato. Sul tubo di presa verrà installato un contatore per la misura delle quantità di acqua emunta. Sulle acque verranno realizzate analisi chimico fisiche. Dal pozzo si dipartiranno le tubature che porteranno le acque alle utenze.

"Gli orti urbani non rappresentano solo una risorsa concreta per le singole persone e famiglie - ha affermato l'assessore alla città Curata Cristina Sanzò - ma anche un concetto organizzatore per nuove idee e pratiche sulla qualità della vita, la sostenibilità urbana, il rapporto uomo, ambiente e natura. Alcuni di questi benefici sono molto tangibili come il far crescere ortaggi e frutti per il consumo famigliare o dare forma allo spazio all’aperto per questa pratica, altri benefici sono invece intangibili come il benessere delle persone e i benefici psicologici oppure l’arricchimento che deriva dall’impegno a favore della propria comunità di riferimento. Pertanto - ha concluso l'assessore- anche questo finanziamento regionale, unito al contributo comunale, che va a risolvere il problema dell'approvvigionamento dell'acqua rappresenta un tassello importante nella valorizzazione di questa realtà territoriale".

Gli orti che si trovano a Viaccia, in via Gavinana, consistono in un’area occupata da 47 appezzamenti di circa 45 mq ciascuno, destinati a orti individuali, un’area destinata ai servizi (servizi igienici, locale attrezzi comuni, impianto d’irrigazione, raccordi con la rete di fognatura, impianto wi-fi) e un’area destinata alle zone comuni che comprendono un ufficio amministrativo, luoghi destinati alla socializzazione all’aperto e al chiuso e aree destinate alla coltivazione collettiva (comunity garden).

Il complesso di orti è stato affidato in regime di concessione a titolo gratuito per 6 anni con possibilità di rinnovo previo richiesta scritta del concessionario, all’Associazione Circolo la Libertà, in qualità di soggetto gestore del complesso di orti.