11.01.2020 h 10:46 commenti

Orti sociali, a Montemurlo bando per l'assegnazione di quattro appezzamenti

C'è tempo fino al 31 gennaio per presentare la domanda. L'assessore alle Politiche sociali: "E' una buona occasione per un passatempo rilassante che può dare un aiuto all'economia domestica"

. Le domande dovranno essere redatte secondo il modello A, scaricabile dal sito del Comune www.comune.montemurlo.po.it, sottoscritte e accompagnate dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.