Orti e oliveti sociali: il Comune mette a bando oltre 150 lotti per pensionati e disoccupati

C'è tempo fino al 20 settembre per presentare la domanda. Verrà poi realizzata la graduatoria prima di procedere all'assegnazione gratuita dei vari appezzamenti

Sono stati pubblicati i bandi pubblici per l'assegnazione di orti e oliveti sociali 2020/2022 di proprietà comunale in concessione ad uso gratuito ad anziani, disoccupati o esodati per facilitare la socializzazione, l'impiego del tempo libero in attività rurali, sane e all'aria aperta.

Gli oliveti di proprietà comunale sono suddivisi in 46 lotti mentre gli appezzamenti di terreno adibiti a orti sociali sono situati in via del Guado a Narnali (33 lotti), via Toscanini (39 lotti) e via della Gualchiera (33 lotti). I soggetti interessati dovranno presentare la domanda all'Ufficio Protocollo del Comune di Prato, piazza del Pesce 9 (orario mese di agosto dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 13 e dal 1 settembre anche lunedi e giovedi dalle 14 alle 17), entro le ore 17 del giorno 20 settembre 2019.

I requisiti e criteri per l'assegnazione sono i seguenti: essere residenti del comune di Prato; essere pensionati, disoccupati, esodati; non avere altri appezzamenti di terreno coltivati a orto o a oliveto in proprietà o altro titolo, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi.

Al termine della valutazione della domanda ci sarà una graduatoria, che sarà pubblicata sul sito del comune entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando.

