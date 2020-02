19.02.2020 h 11:20 commenti

Organizzò rapina ai danni della sorella per pagare i debiti di gioco: arrestato e portato in carcere

L'uomo deve scontare una pena definitiva a tre anni e sei mesi di reclusione. I fatti risalgono all'agosto 2016. A tradire il malvivente fu un'impronta lasciata sul nastro adesivo usato per legare e imbavagliare la donna

L'estate del 2016 aveva organizzato una rapina ai danni della sorella, alla disperata ricerca di soldi per coprire i suoi debiti di gioco. Scoperto grazie alle indagini dei carabinieri e del Ris, è stato quindi condannato con sentenza passata in giudicato e da ieri 18 febbraio si trova chiuso nel carcere della Dogaia.

Sono stati i carabinieri della stazione di Iolo a rintracciare e arrestare l'uomo, cittadino cinese di 45 anni. I militari gli hanno notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione dovendo espiare tre anni e mezzo di reclusione per rapina. L'uomo è stato quindi portato in carcere.

La vicenda risale alla notte del 22 agosto del 2016 quando, in una casa della periferia di Carmignano, era stata commessa una rapina ai danni di una donna cinese che era stata bendata e imbavagliata. La donna riferì ai carabinieri che poco prima quattro persone che parlavano cinese, a volto coperto e armati di bastoni e coltelli, si erano introdotti nella sua abitazione e l’avevano bendata e legata, derubandola di oro e denaro per circa duemila euro.

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Prato, specializzati nel rilevamento di tracce e impronte, hanno raccolto molti indizi, tra questi alcuni frammenti di nastro da imballaggio utilizzato dai malfattori per legare la vittima. I reperti vennero inviati al Ris di Roma per la ricerca delle impronte. La scoperta fu che su uno dei frammenti era presente l’impronta del fratello della vittima. A quel punto sono partite le indagini per appurare se le impronte presenti sul nastro erano una casualità dovuta alla frequentazione da parte dell’arrestato della casa oppure se lo stesso era coinvolto nella rapina. Le indagini hanno consentito di accertare la verità, ossia che era stato proprio il fratello della donna ad organizzare la rapina con alcuni complici cinesi non ancora identificati. L'uomo, ormai soffocato dai debiti di gioco, aveva organizzato la rapina forse sperando di trovare un bottino più ricco.



