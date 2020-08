24.08.2020 h 19:14 commenti

Ore contate per l'ex ospedale Misericordia e Dolce, la Asl consegna il cantiere per l'abbattimento

Fine delle carte bollate che hanno contraddistinto la gara per l'assegnazione dei lavori. L'ultimo pronunciamento del Tar ha convinto l'azienda che non serve aspettare ancora prima di mettere in moto le ruspe. Il nosocomio lascerà il posto al Parco urbano

Ci siamo, l'odissea è finita: il Misericordia e Dolce, ospedale di Prato fino al 2013, ha le ore contate. Domani, martedì 25 agosto, la Asl Toscana centro consegnerà alla Daf costruzioni di Milano il cantiere per l'abbattimento. La storia del vecchio ospedale è dunque arrivata al capolinea e questa volta non ci saranno ricorsi e carte bollate a sbarrare la strada alle ruspe. La lunga battaglia giocata sui tavoli del Tar e del Consiglio di Stato dalle aziende che hanno partecipato alla gara della Asl Toscana centro, si è definitivamente chiusa un mese fa quando il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva dell'affidamento dei lavori alla Daf costruzioni presentata dalla Rad service di Gubbio. E' quello l'ultimo capitolo della travagliata gara per la demolizione dell'edificio che farà posto al Parco urbano di Prato come da progetto scelto nel 2016 tra i duecentotrenta presentati al Comune. La nuova area porterà la firma dell'architetto francese Michel Desvigne, star mondiale del paesaggio, e degli architetti Paolo Brescia e Tommaso Principi, allievi di Renzo Piano.La direzione aziendale della Asl Toscana centro ha deciso di non indugiare e di procedere subito alla consegna del cantiere senza aspettare l’ulteriore, eventuale ricorso al Consiglio di Stato. L'ufficio legale dell'azienda sanitaria ha ritenuto il pronunciamento del Tar più che sufficiente a convocare la Daf costruzioni con le sue ruspe che a breve, dunque, entreranno in moto. L'operazione di abbattimento sarà fatta secondo step prestabiliti e con metodo selettivo per la gestione dei vari tipi di rifiuti. La zona del Misericordia e Dolce diventerà una sorta di grande area cantiere per via dell'impiego dei numerosi mezzi a servizio dei lavori e, in particolare, dello smassamento per il successivo smaltimento delle macerie. Quando tutto sarà terminato, inizierà la realizzazione della nuova porta di ingresso al centro storico . Contenti e scontenti della scelta fatta dalla prima Giunta Biffoni non avranno più possibilità di replica: addio vecchio ospedale, spazio al parco. Il progetto prevede una 'cartolina' di forte impatto: uno specchio d'acqua su cui si rifletteranno le antiche mura, un edificio che avrà per tetto un enorme giardino pensile e all’interno auditorium e ristorante.