Ordine di carcerazione per un giovane pregiudicato sorpreso in piazza Mercatale

Un 21enne romeno è stato condannato in via definitiva per i reati di ricettazione e resistenza commessi a Firenze nel 2016

Deve scontare una pena residua a un anno, cinque mesi e venticinque giorni di reclusione il ventunenne romeno fermato dalla polizia ieri mattina, 21 febbraio, in piazza Mercatale per un controllo nei pressi della sala giochi. Dalle banche dati è emerso un ordine di carcerazione emesso lo scorso 1° febbraio dall'ufficio esecuzioni penali della Procura di Firenze a seguito della condanna definitiva per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale commessi nel capoluogo toscano il 29 ottobre del 2016. Il giovane è stato quindi arrestato e accompagnato al carcere di Prato a disposizione dell'autorità giudiziaria.

