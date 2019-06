12.06.2019 h 19:22 commenti

Ordine degli avvocati di Prato, Maurizio Betti nominato presidente

Il Consiglio ha anche nominato Maurizio Daneri e Roberto Montini rispettivamente segretario e tesoriere. Betti: "Rapporto di collaborazione con il tribunale e con la procura della Repubblica e impegno per portare risultati all'avvocatura"

Maurizio Betti è il nuovo presidente dell'Ordine degli avvocati di Prato. E' stato nominato oggi, mercoledì 12 giugno, dal nuovo Consiglio in carica. Betti subentra all'avvocato Lamberto Galletti che ha chiuso l'esperienza durata nove anni.

Gli avvocati Maurizio Daneri e Roberto Montini sono stati eletti rispettivamente segretario e tesoriere.

Sessantasette anni, avvocato civilista, Betti era già stato presidente dell'Ordine degli avvocati negli anni '93 e '94 e prima di allora aveva rivestito per diversi anni il ruolo di consigliere. Poi una lunga pausa dagli incarichi in seno all'Ordine: “Torno dopo 25 anni – il suo commento – ed è una soddisfazione. Mi hanno cercato i colleghi miei coetanei ma anche quelli più giovani e ho accettato con entusiasmo di mettermi in gioco. La prima riunione del Consiglio è servita a scambiare idee e progetti per dare il via al nuovo programma di lavoro. Cercheremo di dare risposte all'avvocatura e ottenere risultati. I temi sono tanti, a cominciare dalla crisi della giustizia. Il nostro sarà un rapporto di collaborazione con il tribunale e con la procura della Repubblica, seguendo quanto fatto in questi anni dai nostri predecessori”.

Fanno parte del Consiglio gli avvocati Marco Barone, Benedetta Breschi, Laura Agriesti, Roberta Roviello, Fabio Piccioli, Barbara Mercuri, Antonio Bertei e William Disposto.







Edizioni locali collegate: Prato

