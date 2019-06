05.06.2019 h 18:17 commenti

Ordine degli avvocati, c'è il nuovo Consiglio. Presto la nomina del presidente

Gli avvocati del foro di Prato chiamati ieri e oggi a votare i candidati delle due liste in corsa capeggiate dagli avvocati Maurizio Betti e Marco Barone. Nei prossimi giorni la prima riunione

Nuovo Consiglio per l'Ordine degli avvocati di Prato. Due le liste in lizza, una guidata da Maurizio Betti e l'altra da Marco Barone. Gli avvocati chiamati al voto potevano scegliere sia dall'una che dall'altra lista a chi assegnare la preferenza. In ordine di voti ricevuti, sono risultati eletti gli avvocati Maurizio Betti, Marco Barone, Maurizio Daneri, Roberto Montini, Benedetta Breschi, Laura Agriesti, Roberta Roviello, Fabio Piccioli, Barbara Mercuri, Antonio Bertei e William Disposto. Nella prima riunione utile il nuovo Consiglio procederà alla nomina del presidente che subentrerà all'avvocato Galletti.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus