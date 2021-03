08.03.2021 h 14:05 commenti

Ordinanze antiassembramento: una quarantina le multe elevate nel finesettimana dalle forze dell'ordine

Il bilancio della prefettura: tra venerdì e domenica sono state controllate 800 persone e 340 pubblici esercizi e negozi. A Poggio a Caiano la Municipale disperde assembramento di giovani: in 12 saranno sanzionati

Più di 800 persone e oltre 340 attività tra pubblici esercizi e negozi controllati tra venerdì e ieri da polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale nell'ambito delle verifiche sul rispetto delle regole di contrasto alla diffusione del coronavirus. Una quarantina le persone e tre gli esercizi pubblici sanzionati per violazione delle norme; soltanto per uno degli esercizi pubblici multati è stato adottato anche un provvedimento di chiusura temporanea. I numeri del lavoro che le forze dell'ordine hanno fatto anche in seguito al forte innalzamento dei contagi sono stati messi insieme dalla prefettura. Le verifiche hanno riguardato il rispetto del coprifuoco, l'obbligatorietà dell'asporto di cibo e bevande, il corretto utilizzo della mascherina e il divieto di assembramenti. Tra il pomeriggio di venerdì e la serata di ieri, domenica 7 marzo, tutta l'area pratese è stata passata al setaccio con numerosi posti di blocco e interventi mirati nei negozi e nei pubblici esercizi.

Obiettivo, naturalmente, è spingere i cittadini a comportamenti più responsabili in un momento particolarmente delicato sul fronte dell'emergenza sanitaria con un incremento dei contagi e, di conseguenza, dei ricoveri in ospedale. Ogni sindaco della provincia ha disposto un rafforzamento dei controlli. A Poggio a Caiano la polizia municipale è intervenuta per sciogliere un assembramento di giovani: 12 quelli identificati che verranno sanzionati.

Il fine settimana continua ad essere il più critico come dimostrano le statistiche della prefettura di Prato: tra il 22 e il 28 febbraio sono state controllate 2.414 persone e ne sono state sanzionate 83, una cinquantina delle quali solo tra la serata di venerdì e quella di domenica; nella stessa settimana sono stati, invece, 890 gli esercizi controllati con 4 titolari denunciati.



