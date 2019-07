23.07.2019 h 14:26 commenti

Ordinanza contro lo spreco d'acqua, per i trasgressori multe fino a 500 euro

Come ogni anno il Comune ha emesso il provvedimento per la razionalizzazione dell'uso dell'acqua nella stagione estiva. La raccomandazione ai cittadini: limitare il consumo agli scopi igienico-sanitari

Arriva anche quest'anno l'ordinanza che vieta di usare l'acqua potabile proveniente dall'acquedotto urbano per scopi diversi da quelli igienico-sanitari. L'ordinanza è stata emessa dal Comune di Prato, riguarda tutto il territorio e resta in vigore fino al 30 settembre. Il provvedimento nasce dalla necessità di tutelare le riserve a disposizione per l’approvvigionamento durante il periodo estivo particolarmente critico a causa dell’aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni e dell’aumento dei consumi per attività estive, turistiche e irrigue.

L'ordinanza ribadisce che è proibito fare uso dell’acqua potabile per il riempimento di piscine o innaffiamento di parchi, giardini e orti. I cittadini sono invitati a limitare il consumo di acqua potabile al minimo indispensabile e a non lasciare aperte, al termine dell’uso, le fontanelle pubbliche per evitare inutili sprechi. In caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali sono previste sanzioni amministrative da 100 a 500 euro.













