07.09.2020 h 17:04 commenti

Orario ridotto all'Ufficio cimiteri a Chiesanuova: tutto il personale in quarantena dopo un caso di Covid

Il Comune ha già fatto sanificare i locali e disposta la sostituzione momentanea degli impiegati costretti a stare in isolamento a casa

Sarà momentaneamente ridotto l'orario dell'ufficio cimiteriale di Chiesanuova gestito per conto del Comune di Prato. L'ufficio sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'orario ridotto si è reso necessario a seguito di un caso Covid positivo con la conseguente quarantena che è scattata per il resto del personale dell'ufficio. I locali sono già stati sanificati e in via precauzionale il servizio verrà coperto da altro personale.

Si ricorda che in tutti gli uffici comunali aperti al pubblico vengono seguite le normative anticontagio con la presenza di barriera in plexigas tra addetti e utenti, indicazioni per il distanziamento interpersonale, uso della mascherina e del gel disinfettante.