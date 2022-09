23.09.2022 h 13:00 commenti

Orario definitivo e servizio mensa ma mancano i custodi: scuole in difficoltà

All'istituto comprensivo Pontormo di Carmignano e al liceo Livi e Brunelleschi le maggiori criticità. I presidi: "Livelli qualitativi dei servizi molto bassi, ma non abbiamo altra scelta"

Orario definitivo, servizi mensa pre e post scuola a pieno regime da martedì prossimo, ma resta l'allarme per la mancanza del personale Ata e, quindi, la difficoltà nel gestire aperture e chiusure degli edifici scolastici.Nonostante le promesse dell'ufficio scolastico regionale, l'organico non è stato aumentato e così i dirigenti scolastici stanno cercando di organizzare il rientro a scuola a pieno regime fra mille difficoltà. Ad essere penalizzati sono gli istituti con più sedi. "Martedì - spiegapreside dell'Istituto Comprensivo Pontormo di Carmignano - riprendiamo le lezioni, dopo la pausa per le elezioni, a pieno regime con grande difficoltà. Gli standard minimi di qualità e sicurezza sono garantiti, ma non è un servizio efficiente al 100%, proprio per la mancanza di personale". Più che un orario sembra una partita di Tetris, dove tutte le figure devono incastrarsi perfettamente fra loro. "In alcune scuole - continua Borgioli - non è sempre garantita la sorveglianza ai piani, problemi anche nelal gestione delle pulizie".Una situazione speculare si vive al Liceo Livi e Brunelleschi, dove però i ragazzi sono più grandi e quindi più gestibili. "A conti fatti - spiega la dirigente- ci mancano sette custodi e così nelle strutture periferiche, come quella in via delle Fonti, in alcune ore mancanza la sorveglianza ai piani. Per mantenere gli standard di sicurezza ho coinvolto gli insegnanti. Dall' altra parte, nelle sedi centrali, si verifica un sovraccarico di lavoro per il personale Ata. Una situazione veramente difficile da gestire".Le speranze di ottenere nuove nomine a tempo determinato sono poche: "Dopo la manifestazione di qualche giorno fa davanti alla sede dell'ex provveditorato agli studi a Firenze - spiegaFlc Cgil - e le richieste da parte dei presidi in maggiore difficoltà di avere più personale, l'ufficio regionale ha promesso di implementare gli organici, ma ad oggi non abbiamo nessuna conferma. Anche se arrivasse qualche autorizzazione, la situazione comunque resta preoccupante".