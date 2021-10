28.10.2021 h 14:22 commenti

Opportunità di lavoro in teatro, il Metastasio cerca addetto amministrativo

Pubblicato il bando per un posto a tempo determinato di un anno rinnovabile di altri tre. C'è tempo fino al 18 novembre per presentare la domanda. Richiesta esperienza triennale

Al teatro Metastasio un'opportunità di lavoro, è infatti pubblicato online il bando per la selezione di un addetto all'ufficio amministrazione e personale. I termini per presentare domanda scadono il 18 novembre, il contratto è a tempo determinato per un anno con la possibilità di essere rinnovato per altri tre, è previsto un mese di prova. Il candidato deve avere maturato almeno un'esperienza triennale nella stessa posizione. L'avviso e la domanda sono pubblicati sul sito del teatro Metastasio