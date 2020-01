01.01.2020 h 12:07 commenti

Operazione salvataggio per un piccolo cane scappato per i botti e finito sul greto del Bagnolo

Dopo l'allarme dato da alcuni passanti è intervenuta una squadra di vigili del fuoco che, dopo aver tranquillizzato l'animale, è riuscita a recuperarlo e riconsegnarlo ai proprietari

Disavventura a lieto fine per un piccolo cane che a causa dei botti della notte di San Silvestro si era allontanato da casa, non riuscendo poi più a farvi ritorno. L'animale è stato visto stamani primo gennaio da alcuni passanti sul greto del torrente Bagnolo, nel comune di Montemurlo. Era visibilmente terrorizzato e non era in grado di risalire sull'argine. A quel punto sono stati avvisati i vigili del fuoco ed è intervenuta una squadra del distaccamento di Montemurlo. I vigili hanno così raggiunto il cagnolino e sono riusciti a tranquillizzarlo. A quel punto hanno provveduto al suo recupero e a riconsegnarlo al proprietario, rintracciato grazie al numero di telefono presente sulla medaglietta.