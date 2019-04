Lo stava aspettando. Ed è arrivato. La Biblioteca Lazzerini ha tagliato il traguardo dei 5.000 “mi piace” della pagina Facebook. Mancavano in realtà pochi “like” ieri sera 4 aprile, quando la vicenda della gattina “Buonumore”, detta Bunny, ha completamente catturato l’attenzione di tutta la community.

Ieri pomeriggio, infatti, gli utenti hanno segnalato la presenza di un gatto che sembrava essere rimasto intrappolato sul tetto della Biblioteca. I bibliotecari hanno richiesto subito l’intervento dei vigili del fuoco, che intervenuti prontamente, sono riusciti a recuperare la gattina impaurita sotto la pioggia battente. Bunny è stata subito accolta e coccolata da bibliotecari e utenti, che nel frattempo avevano già approntato cibo, cuccia e lettiera per farle trascorrere la notte al riparo.

Intanto la Biblioteca lanciava sulla pagina Facebook l’appello per ritrovare il proprietario. Si è scatenata così la solidarietà della community che con oltre 340 condivisioni ha contribuito al passaparola. In tanti hanno proposto di adottarlo, trovando già anche il nome: “Lazzerino”. E mentre continuava il tam tam sui social, nel frattempo un’altra community si muoveva, quella del vicinato della Lazzerini, fatta dagli abitanti del quartiere di Santa Chiara. Alla fine, grazie alla storica barista del quartiere, Carolina, alle 22.30 di ieri sera è stata ritrovata la proprietaria che ha potuto riabbracciare Bunny nella Sezione ragazzi e bambini dove era stata messa al riparo. Il giusto lieto fine che ha riportato “Buonumore” a casa. E anche in Biblioteca.