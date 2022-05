08.05.2022 h 12:06 commenti

Operazione salvataggio per due caprioli caduti in una delle vasche di Villa Rospigliosi

Gli animali non riuscivano a risalire sul bordo e ad uscire dall'acqua. Sono intervenuti i vigili del fuoco che dopo averli recuperati li hanno liberati nel bosco adiacente il parco

Intervento di salvataggio particolare quello fatto dai vigili del fuoco di Prato che verso le 10 di stamani, domenica 8 maggio, sono stati chiamati per soccorrere due caprioli, e non daini come comunicato in un primo momento, che rischiavano di affogare dentro una delle vasche ornamentali del parco di Villa Rospigliosi in via Firenze. I due animali erano caduti all'interno, probabilmente mentre stavano abbeverandosi, e non riuscivano in nessun modo a risalire sul bordo della vasca. I vigili del fuoco, chiamati da alcuni testimoni che avevano visto i caprioli in difficoltà, sono così intervenuti e sono riusciti a fare uscire entrambi gli animali. Dopo aver verificato che non fossero feriti, i caprioli sono stati liberati nel bosco adiacente.