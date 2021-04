19.04.2021 h 12:44 commenti

Operazione pulizia nei boschi e terreni di Carmignano: rimosse le carcasse di auto abbandonate

La polizia municipale ne ha contate almeno 25. La metà è già stata prelevata e portata via, entro le prossime settimane sarà terminato l'intervento

La polizia municipale di Carmignano negli ultimi giorni ha individuato circa 25 carcasse di auto abbandonate, spesso dopo essere state date alle fiamme, nel territorio: la metà sono state rimosse e le altre verranno portate via nelle prossime settimane."La conformazione del territorio carmignanese, in cui abbondano le aree di bosco e campagna, rende difficile monitorare ogni zona 24 ore al giorno - spiega il comandante Rolando Palagini -. Purtroppo c'è chi approfitta delle aree più isolate per compiere questo tipo di illeciti, ma con questa operazione andiamo a liberare il territorio comunale dalle carcasse delle auto. Ricordiamo anche ai cittadini che, se dovessero individuare altri abbandoni, possono segnalarcelo tramite il portale segnalazioni.comune.carmignano.po.it"."Ringrazio il nostro corpo di polizia municipale - commenta il sindaco Edoardo Prestanti - per il grande impegno nel rendere più decoroso l'ambiente del nostro comune. Con il perdurare dell'emergenza covid, il lavoro degli agenti è incrementato dai controlli sulle normative anti-contagio, ma nonostante questo la polizia municipale sta portando avanti perfettamente tutte le attività regolare ed operazioni straordinarie come quella in corso".